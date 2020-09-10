Во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к многодневному голосованию

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Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.
Во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к многодневному голосованию
  • РИА Новости

«Согласно опросам, которые мы проводили, людям в принципе понравилось, что голосовать можно не один день. Многие считают, что это достаточно удобно: возможности для голосования расширяются, а значит, можно говорить, что это позитивная оценка», — заявил он в беседе с ФАН.

Фёдоров также привёл данные об отношении граждан к дистанционному электронному голосованию. По его словам, выросло целое поколение, которое делает всё через смартфоны.

«Почему бы не дать людям возможность голосовать за выбранного кандидата? Тем более что пандемия ещё окончательно не ушла», — отметил он.

Ранее в ЦИК России пообещали устроить выборы в сентябре без ущерба для учёбы.

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