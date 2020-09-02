В ЦИК пообещали устроить выборы в сентябре без ущерба для учёбы

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Вопросы организации сентябрьского трёхдневного голосования на участках в школах удалось решить без ущерба для учебного процесса, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
В ЦИК пообещали устроить выборы в сентябре без ущерба для учёбы
  • РИА Новости

Она отметила, что все регионы, куда ЦИК направляла соответствующие обращения, откликнулись.

«Там, где у нас участки для голосования расположены в школах, все вопросы решены. Хочу подчеркнуть: без ущерба для школьников», — цитирует Памфилову ТАСС.

По её словам, были найдены формы проведения уроков на свежем воздухе, оздоровительные мероприятия, экскурсии.

Она подчеркнула, что всё сделано «с умом, исходя из всех обстоятельств».

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила порядок проведения единого дня голосования в сентябре. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах.

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