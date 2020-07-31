На выборах всех уровней: Путин подписал закон о многодневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий возможность многодневного голосования на выборах всех уровней. Избирательные участки смогут работать в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней. В случае многодневной работы избиркомов досрочное голосование, а также участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям проводиться не будет.

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в избирательное законодательство, предполагающий возможность многодневного голосования на выборах всех уровней. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, избирательные участки смогут работать не более трёх дней подряд.

«По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трёх дней», — уточняется в документе.

Ранее поправки в избирательное законодательство были приняты Госдумой и одобрены Совфедом. Такой формат голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Подсчёт голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Решение о работе избирательных участков должно приниматься соответствующей избирательной комиссией в течение десяти дней после назначения выборов и не может быть пересмотрено.

В случае многодневной работы избирательных участков досрочное голосование, а также участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям проводиться не будет. К тому же допускается проведение выборов вне избиркомов, а именно на придомовых территориях и территориях общего пользования.

Изменения также определяют процедуру отзыва члена комиссии. Политическая партия должна внести в руководящий орган, назначивший члена комиссии, мотивированное представление о его отзыве, а после — новую кандидатуру. Если предложения по замене не представлены, инициативу рассматривать не будут.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в ряде российских регионов выборы разного уровня, намеченные на середину сентября 2020 года, будут проходить в течение трёх дней. Досрочное голосование пройдёт 11 и 12 сентября, основной день выборов намечен на 13 сентября. Такое решение она объяснила «требованием времени», поскольку эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса в регионах России различается. Порядок досрочного голосования, по её словам, разработан для 41 региона.

РИА Новости

© Алексей Дружинин

«Мы не берём все регионы, у нас разного рода кампании будут проходить в 83 регионах. Но мы разработали и предлагаем принять этот порядок (досрочного голосования 11 и 12 сентября. — RT) для 41 региона», — заявила она.

Помимо этого, ЦИК запланировала проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию в двух регионах.

В сентябре в 83 субъектах России пройдут выборы разного уровня: в четырёх регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 11 — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц.

Стоит отметить, что месяц назад состоялось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Граждане страны могли проголосовать с 25 июня по 1 июля. Помимо этого, жителям Москвы и Нижегородской области была предоставлена возможность отдать свой голос дистанционно, с помощью электронных бюллетеней.

Как пояснила тогда Элла Памфилова, такое решение Центральная избирательная комиссия приняла, чтобы снизить вероятность распространения коронавирусной инфекции, в частности, за счёт разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве».

«Это будет даже более безопасно, чем принимать участие в других, уже разрешённых мероприятиях. И точно безопаснее, чем сходить в магазин», — заявила тогда глава комиссии.

Кроме того, в мае депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которые предусматривают возможность проведения голосования в дистанционном формате — с помощью электронных инструментов и по почте. В частности, для сбора подписей избирателей и участников референдума может использоваться единый портал государственных и муниципальных услуг.

Позднее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев указал, что проведение дистанционного голосования будет осуществляться в регионах только при наличии соответствующих условий. По его словам, законодатели просто создали возможность для голосования в дистанционных форматах.