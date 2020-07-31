Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий возможность проведения голосования на выборах всех уровней в течение нескольких дней.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нём говорится, что, по решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование на выборах, в том числе повторных, и референдумах может проводиться «в течение нескольких дней подряд, но не более трёх».

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании одобрил соответствующий закон.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 21 июля.