Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах
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- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нём говорится, что, по решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование на выборах, в том числе повторных, и референдумах может проводиться «в течение нескольких дней подряд, но не более трёх».
Ранее Совет Федерации на пленарном заседании одобрил соответствующий закон.
Закон был принят Госдумой в третьем чтении 21 июля.