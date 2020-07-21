Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах

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Госдума приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам, формат многодневного голосования будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.

Подсчёт голосов будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Отмечается, что голосовать по закону можно будет в течение нескольких, но не более трёх дней подряд.

Ранее сообщалось, что электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году.

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