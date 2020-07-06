Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Короткая ссылка
RT
Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
  • © duma.gov.ru

«К выборам депутатов Государственной думы в 2021 —это совершенно точно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении онлайн-голосования.

По его словам, главное — обеспечить безопасность и доверие в целом к этой системе.

Депутат выразил уверенность, что она будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении. 

В свою очередь, секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что важно не только желание регионов участвовать в таком голосовании, но и их технологическая база.


Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить