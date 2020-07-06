Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году

Электронное дистанционное голосование планируется использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«К выборам депутатов Государственной думы в 2021 —это совершенно точно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении онлайн-голосования.

По его словам, главное — обеспечить безопасность и доверие в целом к этой системе.

Депутат выразил уверенность, что она будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении.

В свою очередь, секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что важно не только желание регионов участвовать в таком голосовании, но и их технологическая база.





