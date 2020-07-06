Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
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«К выборам депутатов Государственной думы в 2021 —это совершенно точно», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении онлайн-голосования.
По его словам, главное — обеспечить безопасность и доверие в целом к этой системе.
Депутат выразил уверенность, что она будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом направлении.
В свою очередь, секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что важно не только желание регионов участвовать в таком голосовании, но и их технологическая база.