Совфед одобрил закон о многодневном голосовании на выборах
- РИА Новости
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
Как передаёт ТАСС, за это решение проголосовали 137 сенаторов, против — шесть, один воздержался.
Согласно документу, формат многодневного голосования будет распространяться по решению избиркома на выборы всех уровней.
Проголосовать можно будет в течение нескольких дней, но не более трёх. Подсчёт голосов при таком формате будет начинаться после закрытия участков в последний день.
Закон был принят Госдумой в третьем чтении 21 июля, теперь он поступает на подпись президенту.