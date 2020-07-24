Совфед одобрил закон о многодневном голосовании на выборах

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RT
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который устанавливает возможность проголосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней.
Совфед одобрил закон о многодневном голосовании на выборах
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Как передаёт ТАСС, за это решение проголосовали 137 сенаторов, против — шесть, один воздержался.

Согласно документу, формат многодневного голосования будет распространяться по решению избиркома на выборы всех уровней. 

Проголосовать можно будет в течение нескольких дней, но не более трёх. Подсчёт голосов при таком формате будет начинаться после закрытия участков в последний день.

Закон был принят Госдумой в третьем чтении 21 июля, теперь он поступает на подпись президенту. 

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