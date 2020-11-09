Темпы прироста случаев коронавируса в Приморье замедлились

Прирост новых случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае снизился до 1,2% с прошлой недели.

«Темп прироста новых случаев несколько снизился – он составляет 1,2% по сравнению с показателем 1,3%, который держался на протяжении всей прошлой недели», — говорится в сообщении правительства региона.

Заболеваемость на 100 тыс. населения в Приморье в два раза ниже, чем по России в целом.

В больницах региона продолжается наращивание коечного фонда.

Ранее стало известно, что в Приморье по состоянию на понедельник, 2 ноября, лечение от COVID-19 проходят 3024 человека.