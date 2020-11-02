В Приморье рассказали о текущей ситуации с COVID-19

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В Приморье по состоянию на понедельник, 2 ноября, лечение от COVID-19 проходят 3024 человека.
В Приморье рассказали о текущей ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные регионального Минздрава.

«В абсолютных цифрах всего на вчерашний день заболевших было 3024, из них лечение в стационаре проходят 1504 человека», — уточняется в сообщении.

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что за истекшие сутки в крае зарегистрировано ещё 202 случая. Всего с начала эпидемии в Приморье инфицированы 15 769 человек.

В связи с ростом числа заболевших в регионе многие больницы заполнены. В условиях повышенной нагрузки работают и скорые.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», власти Краснодара отчитались о ходе проверок соблюдения масочного режима в общественном транспорте.

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