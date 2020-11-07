За сутки в России умерли 364 пациента с коронавирусом
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Накануне в стране было зарегистрировано 378 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно напряжённая, а в ряде регионов — сложная.
Также Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в сентябре. В ведомстве отметили, что в сентябре число смертей по сравнению с августом выросло.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.