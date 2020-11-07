За сутки в России умерли 364 пациента с коронавирусом

В России в течение суток скончались 364 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 30 251. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне в стране было зарегистрировано 378 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России достаточно напряжённая, а в ряде регионов — сложная.

Также Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в сентябре. В ведомстве отметили, что в сентябре число смертей по сравнению с августом выросло.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.