Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в сентябре

В Росстате сообщили, что ведомство продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.

На сайте Росстата сообщается, что «в сентябре число смертей от COVID-19 по сравнению с августом 2020 года выросло».

Отмечается, что ведомство выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным коронавирусом.

Так, количество случаев в группе «COVID-19 как основная причина смерти» в сентябре составило 4329, в группе «COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования» — 870 случаев, «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента» — 1401 случай, «COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти» — 3198 случаев.

Согласно данным оперштаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрированы 1 733 440 пациентов с COVID-19.

Ранее замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что «эпидемическая ситуация остаётся под контролем».

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.