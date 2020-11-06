В Роспотребнадзоре оценили необходимость новых ограничений в России

Замдиректора по научной работе Института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что «эпидемическая ситуация остаётся под контролем».

«Каких-то новых ограничительных мер пока не требуется», — цитирует Интерфакс Горелова.

Он отметил, что в настоящее время «очень важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора».

Согласно данным оперштаба на 6 ноября, в России за сутки выявили 20 582 новых случая коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрированы 1 733 440 пациентов с COVID-19.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.