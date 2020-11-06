В Центре инфекционных болезней ЦКБ рассказали о работе в пандемию

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Глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Екатерина Трифонова рассказала о работе в пандемию.
В Центре инфекционных болезней ЦКБ рассказали о работе в пандемию
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что по сравнению с весной изменились критерии госпитализации.

«В стационары сейчас поступают пациенты среднетяжёлые и тяжёлые. То есть ситуация изменилась в сторону более тяжёлых пациентов», — заявила Трифонова.

По её словам, заболевание COVID-19 очень коварное, и состояние пациентов, которые поступают на первой стадии, в ряде случаев может ухудшаться вопреки ожиданиям.

«Мы боремся буквально за каждого — это правда. В семь вечера я ещё на работе и собираюсь оставаться, чтобы смотреть пациентов. Конечно, многое зависит не только от нас, врачей, но и от самих людей, от их веры в медперсонал, в положительный исход заболевания», — сказала Трифонова.

Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских в беседе с URA.RU рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.

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