Опрос показал, что россияне считают причиной своих неудач в 2020 году

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Ксения Калинкина
Опрос, проведённый аналитиками сервиса «Работа.ру», показал, с чем россияне связывают произошедшие с ними в 2020 году неудачи. Данные исследования есть в распоряжении RT.
Опрос показал, что россияне считают причиной своих неудач в 2020 году
  • Pixabay

Так, каждый пятый опрошенный (21%) считает пандемию коронавируса одной из главных причин возникновения проблем в своей жизни, ещё 27% принявших участие в исследовании граждан связывают свой неуспех с другими событиями уходящего года.

При этом 11% респондентов объясняют своё невезение тем, что подходящий к концу год — високосный, в то время как меньшая часть участников опроса (1%) — тем, что 2020 год в целом — «мистическая дата».

Однако почти треть жителей России (30%) не видят связи между собственными неудачами и эпизодами, произошедшими в 2020 году. Более того, у 10% опрошенных он и вовсе проходит без проблем.

В исследовании приняли участие более 4,8 тыс. респондентов из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что большая часть работающих россиян опасаются потерять доход.

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