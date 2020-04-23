Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Как передаёт «Российская газета» со ссылкой на данные исследования, количество покупок в торговых центрах и стрит-ритейлах резко снизилось из-за опасения россиян, связанных со здоровьем и финансовым положением.

По результатам исследования, сильнее всего упал спрос на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%).

Отмечается, что треть респондентов отказались от запланированных ранее покупок мебели и бытовой техники на ближайшие шесть месяцев.

Почти половина опрошенных отложили крупные траты на новый автомобиль, в том числе из-за неготовности брать кредит.

При этом более половины респондентов объяснили сокращение своих расходов нахождением дома, 14% решили экономить из-за ожидаемого уменьшения доходов, ещё 8% — потому, что опасаются роста цен.

Ранее, как писала газета «Известия», эксперты зафиксировали снижение количества выданных потребительских кредитов за первые месяцы 2020 года на фоне ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции.