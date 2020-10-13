Опрос: 94% россиян задумывались о смене профессии

Большинство россиян (94%) задумывались о смене профессии, говорится в совместном исследовании сервиса «Работа.ру» и образовательной компании «Нетология».

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам 49% респондентов, их не устраивает текущая работа и перспективы, поэтому они хотят освоить новую хорошо оплачиваемую специальность.

Как утверждают 45%, их устраивает текущая профессия, но они задумываются о том, чтобы освоить смежную специализацию или новые навыки.

Только 6% сказали, что их всё устраивает, и они не испытывают потребности что-то менять.

«Сейчас открылось множество новых возможностей и появилось огромное количество инструментов для получения конкретных навыков и даже изучения профессий», — заявил коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Как отметил эксперт, в 2020 году большое влияние оказал локдаун и, следовательно, возросшая актуальность дистанционного обучения и работы.

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.