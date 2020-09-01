Эксперт дала советы школьникам и студентам по выбору профессии

Руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая дала советы школьникам и студентам по выбору профессии.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» она выразила мнение, что задумываться о карьере стоит во время учёбы. Выбрать профессию позволит поход на производство или в интересующую компанию.

«Так школьники смогут увидеть всю кухню изнутри. Также можно участвовать в различных профессиональных конкурсах, например занимаясь подготовкой школьной газеты, чтобы на собственном примере почувствовать ритм и принципы работы журналиста», — сказала Святицкая.

Кроме того, можно принимать участие в районных и городских олимпиадах — некоторые из них предоставляют гранты на бесплатное обучение в вузе.

Как отметила эксперт, форматов трудоустройства школьников много — это практика, стажировка, подработка, волонтёрство.

«Шансы, что после практики школьнику как будущему студенту могут предложить стажировку, а затем работу, сегодня высоки как никогда», — добавила она.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты оценили ситуацию на рынке труда в России в июне.