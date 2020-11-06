Московскую клинику лишили лицензии за многочисленные нарушения

После выявления многочисленных нарушений Росздравнадзор по Москве и Московской области лишил лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

От пациентов клиники неоднократно приходили жалобы из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

«В обращениях говорилось о том, что в клинике на родственников пациентов оказывали психологическое давление для получения дополнительных денежных средств. Один из заявителей писал, что оплачивать лечение родственников просили переводом на личную банковскую карту одного из сотрудников. Самая большая переведённая сумма составила более 800 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В медучреждении были выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в том числе в части оснащения анестезиологии и реанимации.

Организацию привлекли к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что столичный Роспотребнадзор опечатал помещения частной медицинской организации «Клинический госпиталь на Яузе» за многочисленные нарушения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.