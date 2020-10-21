В Москве закрыли частную клинику за нарушение противоэпидемических мер

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Столичный Роспотребнадзор опечатал помещения частной медицинской организации «Клинический госпиталь на Яузе» за многочисленные нарушения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В Москве закрыли частную клинику за нарушение противоэпидемических мер
  • РИА Новости

Об этом сообщила глава территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Юлия Ларина.

По её словам, ведомство начало эпидемиологическое расследование в отношении указанной клиники, у сотрудника которой обнаружили коронавирус.

«Были выявлены многочисленные нарушения дезинфекционного режима, которые создают угрозу распространения коронавируса. Не была организована маршрутизация пациентов, обращающихся в КТ-центр, потоки пациентов с вирусными пневмониями и здоровых пациентов не разделены», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, сотрудники медцентра не проводили обеззараживание помещений КТ-центров после каждого пациента и палат стационара после выписки вылечившихся лиц.

Роспотребнадзор также выявил нарушения порядка использования средств индивидуальной защиты персоналом.

Администрация клиники при этом не смогла предоставить документы о тестировании сотрудников на коронавирус.

«В связи с этим нами проведено опечатывание помещений клиники, составлен протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и материалы будут переданы в суд для принятия решения», — добавила представитель Роспотребнадзора.

Ранее Минпромторг назвал условия для продолжения работы предприятий торговли и сервиса.

В конце сентября сообщалось, что в Москве закрыли 62 магазина за несоблюдение масочного режима.

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