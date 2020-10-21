В Москве закрыли частную клинику за нарушение противоэпидемических мер

Столичный Роспотребнадзор опечатал помещения частной медицинской организации «Клинический госпиталь на Яузе» за многочисленные нарушения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила глава территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Юлия Ларина.

По её словам, ведомство начало эпидемиологическое расследование в отношении указанной клиники, у сотрудника которой обнаружили коронавирус.

«Были выявлены многочисленные нарушения дезинфекционного режима, которые создают угрозу распространения коронавируса. Не была организована маршрутизация пациентов, обращающихся в КТ-центр, потоки пациентов с вирусными пневмониями и здоровых пациентов не разделены», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, сотрудники медцентра не проводили обеззараживание помещений КТ-центров после каждого пациента и палат стационара после выписки вылечившихся лиц.

Роспотребнадзор также выявил нарушения порядка использования средств индивидуальной защиты персоналом.

Администрация клиники при этом не смогла предоставить документы о тестировании сотрудников на коронавирус.

«В связи с этим нами проведено опечатывание помещений клиники, составлен протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и материалы будут переданы в суд для принятия решения», — добавила представитель Роспотребнадзора.

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