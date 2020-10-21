В Москве закрыли частную клинику за нарушение противоэпидемических мер
- РИА Новости
Об этом сообщила глава территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Юлия Ларина.
По её словам, ведомство начало эпидемиологическое расследование в отношении указанной клиники, у сотрудника которой обнаружили коронавирус.
«Были выявлены многочисленные нарушения дезинфекционного режима, которые создают угрозу распространения коронавируса. Не была организована маршрутизация пациентов, обращающихся в КТ-центр, потоки пациентов с вирусными пневмониями и здоровых пациентов не разделены», — цитирует её РИА Новости.
Кроме того, сотрудники медцентра не проводили обеззараживание помещений КТ-центров после каждого пациента и палат стационара после выписки вылечившихся лиц.
Роспотребнадзор также выявил нарушения порядка использования средств индивидуальной защиты персоналом.
Администрация клиники при этом не смогла предоставить документы о тестировании сотрудников на коронавирус.
«В связи с этим нами проведено опечатывание помещений клиники, составлен протокол о временном запрете деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, и материалы будут переданы в суд для принятия решения», — добавила представитель Роспотребнадзора.
Ранее Минпромторг назвал условия для продолжения работы предприятий торговли и сервиса.
В конце сентября сообщалось, что в Москве закрыли 62 магазина за несоблюдение масочного режима.