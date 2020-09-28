В Москве закрыли ещё 13 магазинов за нарушение масочного режима
- РИА Новости
«13 магазинов закрыли в Москве за последние двое суток за несоблюдение масочного режима», — приводит его слова РИА Новости.
Как отметил Немерюк, нарушения всё те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не соблюдают социальную дистанцию.
Всего в столице по решению Роспотребнадзора были закрыты 62 магазина, добавил он.
Ранее сообщалось о закрытии нескольких магазинов сетей «Пятёрочка» и Eurospar.