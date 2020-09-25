В Москве закрыли ещё несколько магазинов за нарушение масочного режима

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В Москве за несоблюдение масочного режима закрыли ещё шесть предприятий торговли, в том числе магазины «Пятёрочка» и Eurospar. Об этом заявил руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве закрыли ещё несколько магазинов за нарушение масочного режима
  • РИА Новости

«За последние сутки была ограничена деятельность ещё шести предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе «Пятёрочка» и Eurospar», — сказал Немерюк.

Как отмечает городской оперативный штаб, всего по решению Роспотребнадзора закрыто 49 магазинов.

Накануне Немерюк сообщил о закрытии в Москве нескольких магазинов сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима. 

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