В Москве закрыли ещё несколько магазинов за нарушение масочного режима
- РИА Новости
«За последние сутки была ограничена деятельность ещё шести предприятий торговли, где посетители и продавцы не носили маски и перчатки, не соблюдали социальную дистанцию, в том числе «Пятёрочка» и Eurospar», — сказал Немерюк.
Как отмечает городской оперативный штаб, всего по решению Роспотребнадзора закрыто 49 магазинов.
Накануне Немерюк сообщил о закрытии в Москве нескольких магазинов сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима.