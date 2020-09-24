В Москве ряд магазинов закрыли за нарушение масочного режима

В Москве приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом заявил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сотрудниками Роспотребнадзора и Департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому (масочно-перчаточному режиму. — RT) относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», — приводит оперштаб его слова.

Как отмечается, всего в городе закрыли 43 предприятия торговли.

Ранее власти Москвы сообщили, что в городе закрыли десять предприятий общественного питания за несоблюдение мер, введённых из-за COVID-19.

Как заявляли в Роспотребнадзоре, в Москве выписали штрафы на 20 млн рублей за нарушения мер по COVID-19.