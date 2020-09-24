В Москве ряд магазинов закрыли за нарушение масочного режима

Короткая ссылка
В Москве приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекрёсток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом заявил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В Москве ряд магазинов закрыли за нарушение масочного режима
  • РИА Новости

«Сотрудниками Роспотребнадзора и Департамента торговли регулярно проводятся рейды, выявляются предприятия, которые недобросовестно к этому (масочно-перчаточному режиму. — RT) относятся, где сами сотрудники не соблюдают эти требования и не требуют этого от своих посетителей», — приводит оперштаб его слова.

Как отмечается, всего в городе закрыли 43 предприятия торговли.

Ранее власти Москвы сообщили, что в городе закрыли десять предприятий общественного питания за несоблюдение мер, введённых из-за COVID-19.

Как заявляли в Роспотребнадзоре, в Москве выписали штрафы на 20 млн рублей за нарушения мер по COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить