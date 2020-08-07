В Москве закрыли десять ресторанов за нарушение эпидемиологических мер

Власти Москвы приняли решение закрыть десять предприятий общественного питания за несоблюдение мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.

Отмечается, что в результате проверок Роспотребнадзора «за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа десяти заведений общепита».

Также сообщается, что «в отношении предприятий общественного питания в Москве, не соблюдающих комплекс мер, направленный на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, составлено более тысячи административных протоколов».

Ранее сообщалось, что более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты с начала действия масочно-перчаточного режима.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.