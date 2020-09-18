Штрафы на 20 млн рублей выписали за нарушения мер по COVID-19 в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве составило около 1,8 тыс. протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение мер по коронавирусу, общая сумма наложенных штрафов — около 20 млн рублей.

«По фактам нарушений на виновных лиц составлено около 1800 протоколов об административных правонарушениях. По 1427 протоколам вынесены постановления о наложении административного штрафа, в 224 случаях в отношении виновных лиц вынесены предупреждения. По рассмотренным протоколам общая сумма наложенных штрафов составила около 20 млн рублей. Выданы предписания об устранении нарушений, и установлен контроль за их исполнением», — говорится в сообщении столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что за комплексные нарушения приостановлена деятельность 139 объектов, в отношении 59 из них действует временный запрет деятельности, помещения опечатаны, а административные материалы переданы в суд.

Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным.