В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным

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В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус SARS-CoV-2 станет сезонным.
В Роспотребнадзоре допустили, что коронавирус станет сезонным
  • Reuters

В ведомстве отметили, что «с третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %».

Как заявляют в Роспотребнадзоре, «снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств».

«Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, учёный-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил ситуацию с переболевшими COVID-19.

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