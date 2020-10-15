Минпромторг назвал условия для продолжения работы предприятий торговли

Предприятия торговли и сервиса смогут продолжать работу в условиях пандемии при соблюдении всех эпидемиологических требований, а также отсутствии значительного роста новых случаев коронавируса в конкретном регионе, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество случаев заболевания», — цитирует его ТАСС.

Мантуров также отметил, что однозначно ответить на вопрос о возможности продолжения работы этих предприятий сложно, так как в разных субъектах эпидемиологическая обстановка отличается.

«Руководство региона в соответствии с ней принимает решение», — добавил глава Минпромторга.

Он также сообщил о проработке с представителями промышленной отрасли алгоритмов перевода на удалённую работу части сотрудников, если это не мешает деятельности компаний.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самая большая помощь для бизнеса — избежать закрытия и серьёзных ограничений.

Он назвал закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом последним возможным шагом с точки зрения экономики.