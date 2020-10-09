Собянин назвал закрытие Москвы крайней мерой в борьбе с коронавирусом

Закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом с точки зрения экономики — последний шаг, который возможен, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что власти должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города.

По его словам, это прямо влияет на психологическое здоровье людей, здоровье и благосостояние.

«Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики, это самый последний шаг, который можно предпринять», — сказал Собянин в эфире Первого канала.

Ранее он назвал следующую неделю решающей в оценке ситуации с коронавирусной инфекцией.