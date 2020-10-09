Собянин назвал закрытие Москвы крайней мерой в борьбе с коронавирусом
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- РИА Новости
Он отметил, что власти должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города.
По его словам, это прямо влияет на психологическое здоровье людей, здоровье и благосостояние.
«Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики, это самый последний шаг, который можно предпринять», — сказал Собянин в эфире Первого канала.
Ранее он назвал следующую неделю решающей в оценке ситуации с коронавирусной инфекцией.