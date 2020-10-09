Собянин назвал следующую неделю решающей в ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующая неделя станет решающей в оценке ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.

«Следующая неделя будет во многом решающей. Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — написал Собянин в личном блоге.

Он отметил, что за прошедшую неделю ежедневный пассажиропоток в метро снизился на 800 тыс. человек, а в наземном транспорте — на 400 тыс.

«Формально — цифры большие. Но, тем не менее, снижение составило лишь 10—11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно», — подчеркнул мэр Москвы.

Собянин также выразил мнение, что, скорее всего, в Москве придётся открывать дополнительные госпитали для больных коронавирусом на ВДНХ и Каширском шоссе.

В то же время Собянин заявил, что в настоящее время коечный фонд в Москве загружен в меньшей степени, чем весной.

Начальник Главного городского контрольного управления Евгений Данчиков отмечал, что введение более жёстких ограничительных мер в Москве из-за коронавируса не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим.