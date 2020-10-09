Собянин оценил загруженность коечного фонда для пациентов с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала прокомментировал загруженность столичного коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пике, весной, это было 1,7 тыс. Мы подготовили резервные госпитали... В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи», — цитирует его РИА Новости.

Ранее власти Москвы отметили, что более жёстких мер из-за коронавируса не потребуется, если граждане будут соблюдать масочный режим.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.