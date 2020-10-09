Собянин оценил загруженность коечного фонда для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
«Коечный фонд в меньшей степени загружен, чем весной. У нас сегодня в сутки проводится около тысячи госпитализаций, в пике, весной, это было 1,7 тыс. Мы подготовили резервные госпитали... В результате мы получили дополнительные мощности и, таким образом, не переводим стационары от плановой помощи», — цитирует его РИА Новости.
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