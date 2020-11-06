В Петербурге провели более 44 тысяч исследований на COVID-19 за сутки
В Санкт-Петербурге за минувшие сутки в лабораториях проверились на коронавирус 44 536 человек.
- © Евгений Епанчинцев
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 4380 человек.
Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.
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