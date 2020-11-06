Умер разведчик-нелегал Юрий Шевченко
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«Сегодня, в 00 часов 40 минут, остановилось сердце Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко», — говорится в сообщении.
В январе директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов, среди которых был и Шевченко.
По заявлению СВР, разведчик Шевченко добывал ценную информацию, в том числе с высшим грифом секретности.
В сентябре Шевченко высказал предположение, что получил звание Героя России за добычу сведений по планам НАТО.