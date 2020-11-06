Умер разведчик-нелегал Юрий Шевченко

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На 82-м году жизни умер разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко, добывавший информацию, важную для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР и России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Умер разведчик-нелегал Юрий Шевченко
  • © Служба внешней разведки Российской Федерации

«Сегодня, в 00 часов 40 минут, остановилось сердце Героя России, полковника в отставке, разведчика-нелегала Юрия Анатольевича Шевченко», — говорится в сообщении.

В январе директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся разведчиков-нелегалов, среди которых был и Шевченко

По заявлению СВР, разведчик Шевченко добывал ценную информацию, в том числе с высшим грифом секретности.

В сентябре Шевченко высказал предположение, что получил звание Героя России за добычу сведений по планам НАТО.

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