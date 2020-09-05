Ветеран Службы внешней разведки рассказал о добыче сведений о НАТО

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Ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко высказал предположение, что получил звание Героя России за добычу почти трети от всех сведений по планам НАТО.
Ветеран Службы внешней разведки рассказал о добыче сведений о НАТО
  • © Служба внешней разведки Российской Федерации

«Был такой период, когда высшее руководство нашей службы говорило: «Слушай, ты даёшь 30% всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза». Наверное, за это», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

В январе пресс-бюро СВР опубликовало биографические данные семи российских разведчиков-нелегалов, имена которых были ранее рассекречены. Среди них оказался и Юрий Шевченко.

Как уточнялось, он добывал ценную информацию, в том числе с высшим грифом секретности.

По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, число действующих сотрудников СВР России за рубежом достаточное, чтобы решать задачи по предупреждению внешних угроз.

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