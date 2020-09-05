Ветеран Службы внешней разведки рассказал о добыче сведений о НАТО

Ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко высказал предположение, что получил звание Героя России за добычу почти трети от всех сведений по планам НАТО.

«Был такой период, когда высшее руководство нашей службы говорило: «Слушай, ты даёшь 30% всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза». Наверное, за это», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», его слова приводит РИА Новости.

В январе пресс-бюро СВР опубликовало биографические данные семи российских разведчиков-нелегалов, имена которых были ранее рассекречены. Среди них оказался и Юрий Шевченко.

Как уточнялось, он добывал ценную информацию, в том числе с высшим грифом секретности.

По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, число действующих сотрудников СВР России за рубежом достаточное, чтобы решать задачи по предупреждению внешних угроз.