Нарышкин рассказал о «достаточном» числе сотрудников СВР за рубежом

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Число действующих сотрудников Службы внешней разведки России за рубежом достаточное, чтобы решать задачи по предупреждению внешних угроз, рассказал глава СВР Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».
Нарышкин рассказал о «достаточном» числе сотрудников СВР за рубежом
  • © РИА Новости

«Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам», — цитирует его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он отметил, что на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево установлена стела с именами разведчиков, которые были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, и её можно расширять.

В январе Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов.

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