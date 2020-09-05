Нарышкин рассказал о «достаточном» числе сотрудников СВР за рубежом

Число действующих сотрудников Службы внешней разведки России за рубежом достаточное, чтобы решать задачи по предупреждению внешних угроз, рассказал глава СВР Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

«Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам», — цитирует его ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он отметил, что на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево установлена стела с именами разведчиков, которые были удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России, и её можно расширять.

В январе Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов.