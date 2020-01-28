Директор СВР рассекретил имена семи разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов.

«Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин», — цитирует РИА Новости Нарышкина.

Отмечается, что подробности биографии разведчиков будут опубликованы позже пресс-бюро СВР.

В ноябре 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником, заявил, что в настоящий момент «военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты» национальных интересов России. Он добавил, что особых слов признательности заслуживают ветераны военной разведки, их опыт и знания востребованы, они помогают готовить специалистов самого высокого уровня для ВС России.

В июне 2019 года сообщалось, что портрет разведчика Рихарда Зорге появится на улице Уфы, названной в его честь, на фасаде жилого дома. Отмечается, что данная инициатива была высказана местными жителями.

Эскиз портрета Зорге принадлежит художнику Олегу Кайбышеву.