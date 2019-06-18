В Уфе на жилом доме появится портрет Зорге
- Рихард Зорге. Архиваное фото / © РИА Новости
Об этом сообщает Mkset.ru, ссылаясь на пресс-службу администрации Уфы.
Отмечается, что данная инициатива была высказана местными жителями.
Администрация Октябрьского района и депутат Уфимского городского совета Артур Хазигалеев поддержали проект.
Эскиз портрета Зорге принадлежит художнику Олегу Кайбышеву.
В 2017 году в Москве на стене дома появилось граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова.