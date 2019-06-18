В Уфе на жилом доме появится портрет Зорге

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Портрет разведчика Рихарда Зорге появится на улице Уфы, названной в его честь. Он будет расположен на фасаде жилого дома.
В Уфе на жилом доме появится портрет Зорге
  • Рихард Зорге. Архиваное фото / © РИА Новости

Об этом сообщает Mkset.ru, ссылаясь на пресс-службу администрации Уфы.

Отмечается, что данная инициатива была высказана местными жителями.

Администрация Октябрьского района и депутат Уфимского городского совета Артур Хазигалеев поддержали проект.

Эскиз портрета Зорге принадлежит художнику Олегу Кайбышеву.

В 2017 году в Москве на стене дома появилось граффити с изображением русского полководца Михаила Кутузова.

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