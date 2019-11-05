Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.

Текст поздравления опубликован на сайте департамента информации и массовых коммуникаций российского оборонного ведомства.

День военного разведчика в Вооружённых силах России отмечается 5 ноября.

Шойгу отметил, что в настоящий момент «военная разведка является мощным и действенным инструментом защиты» национальных интересов России.

«Её личный состав достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности России, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу», — заявил министр.

Он добавил, что особых слов признательности заслуживают ветераны военной разведки, их опыт и знания востребованы, они помогают готовить специалистов самого высокого уровня для ВС России.

В октябре Минобороны России поздравило военнослужащих с Днём военного связиста и со 100-летием образования войск связи.