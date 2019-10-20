Минобороны поздравило военнослужащих России с Днём военного связиста

Короткая ссылка
Министерство обороны России поздравило военнослужащих с Днём военного связиста и со 100-летием образования войск связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма и самоотверженности», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что российская система спутниковой связи позволяет «эффективно управлять войсками и силами».

Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули «неоценимый вклад (связистов. — RT) в победу над немецко-фашистскими захватчиками» в 1941-1945 годах.

17 декабря 2018 года Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить