Минобороны поздравило военнослужащих России с Днём военного связиста

Министерство обороны России поздравило военнослужащих с Днём военного связиста и со 100-летием образования войск связи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На протяжении своей славной истории воины-связисты с честью выполняют служебный долг, являются достойным примером профессионализма и самоотверженности», — говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что российская система спутниковой связи позволяет «эффективно управлять войсками и силами».

Кроме того, в военном ведомстве подчеркнули «неоценимый вклад (связистов. — RT) в победу над немецко-фашистскими захватчиками» в 1941-1945 годах.

17 декабря 2018 года Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).