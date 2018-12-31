Шойгу поздравил военных с Новым годом и отметил боеспособность армии России

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с наступающим Новым годом. При этом глава оборонного ведомства отметил боеспособность российской армии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

«Наша армия остаётся самой современной и боеспособной, что даёт твёрдую гарантию независимости и безопасности страны», — сказал Шойгу.

При этом министр назвал Новый год светлым праздником, который дарит радость встреч с самыми дорогими людьми и предвкушение чего-то нового.

Он также пожелал военным и ветеранам счастья и крепкого здоровья.

Ранее Шойгу заявил, что российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением.

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