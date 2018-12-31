Шойгу поздравил военных с Новым годом и отметил боеспособность армии России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций министерства.
«Наша армия остаётся самой современной и боеспособной, что даёт твёрдую гарантию независимости и безопасности страны», — сказал Шойгу.
При этом министр назвал Новый год светлым праздником, который дарит радость встреч с самыми дорогими людьми и предвкушение чего-то нового.
Он также пожелал военным и ветеранам счастья и крепкого здоровья.
Ранее Шойгу заявил, что российская армия вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением.