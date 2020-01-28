СВР опубликовала биографии семи разведчиков-нелегалов

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Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) опубликовало биографические данные семи российских разведчиков-нелегалов, имена которых были ранее рассекречены. Об этом сообщает РИА Новости.
СВР опубликовала биографии семи разведчиков-нелегалов
  • Штаб-квартира СВР России. Архивное фото.
  • © © Служба внешней разведки РФ

Отмечается, что, согласно биографическим данным, разведчики работали на нелегальном положении в различных странах. Они выполняли свой долг и обеспечивали национальные интересы как СССР, так и России.

Например, разведчик Юрий Шевченко добывал ценную информацию, в том числе с высшим грифом секретности, Михаил Васенков «создал и возглавил нелегальную резидентуру», которая завладевала важными данными, а Виталий Нетыкса «сформировал агентурный аппарат», помогавший получать на регулярной основе особо ценные сведения по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов: Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин.

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