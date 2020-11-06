В Забайкалье продлили каникулы для младших классов

Власти Забайкальского края приняли решение продлить каникулы для школьников с первого по пятый класс. Часть учеников будут переведены на дистанционное обучение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продлевает каникулы для младших классов и переводит часть обучающихся на дистанционный режим после завершения каникул», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Уточняется, что такие нормы будут действовать для школьников на 14 из 35 территорий Забайкалья, где отмечался самый большой прирост числа новых случаев заболевания коронавирусом.

«Неделя с 9 по 15 ноября: для 1—5-х классов объявлены каникулы, для 6—11-х классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов», — добавили в пресс-службе правительства региона.

Ранее глава Владивостока Олег Гуменюк подписал постановление о продлении осенних каникул во всех школах города до 14 ноября.