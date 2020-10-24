Губернатор Пензы продлил школьные каникулы на неделю

Короткая ссылка
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о продлении школьных каникул на неделю из-за ситуации с коронавирусом.
Губернатор Пензы продлил школьные каникулы на неделю
  • © Пресс-служба губернатора Пензенской области

«Сегодня я принял решение об увеличении школьных каникул на одну неделю», — написал Белозерцев в своём Instagram.

Таким образом, каникулы в регионе продлятся до 14 ноября.

Губернатор уточнил, что в области 173 школьника болеют коронавирусом, большинство — в лёгкой форме.

16 сентября учащиеся пяти классов в Пензенской области были переведены на удалённое обучение из-за случаев заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить