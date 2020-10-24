Губернатор Пензы продлил школьные каникулы на неделю

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял решение о продлении школьных каникул на неделю из-за ситуации с коронавирусом.

«Сегодня я принял решение об увеличении школьных каникул на одну неделю», — написал Белозерцев в своём Instagram.

Таким образом, каникулы в регионе продлятся до 14 ноября.

Губернатор уточнил, что в области 173 школьника болеют коронавирусом, большинство — в лёгкой форме.

16 сентября учащиеся пяти классов в Пензенской области были переведены на удалённое обучение из-за случаев заболевания коронавирусом.