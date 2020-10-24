Губернатор Пензы продлил школьные каникулы на неделю
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«Сегодня я принял решение об увеличении школьных каникул на одну неделю», — написал Белозерцев в своём Instagram.
Таким образом, каникулы в регионе продлятся до 14 ноября.
Губернатор уточнил, что в области 173 школьника болеют коронавирусом, большинство — в лёгкой форме.
16 сентября учащиеся пяти классов в Пензенской области были переведены на удалённое обучение из-за случаев заболевания коронавирусом.