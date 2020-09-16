Пять школьных классов в Пензенской области закрыты на карантин

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Учащиеся пяти классов в Пензенской области были переведены на удалённое обучение из-за случаев заболевания коронавирусом.

«На 16 сентября по Пензенской области по коронавирусной инфекции закрыты на карантин пять классов: в Пензе, Заречном и Мокшанском районе», — цитирует РИА Новости пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что также закрыты три группы в детских садах Пензы и Заречного.

Также семь школьных классов закрыты на карантин из-за ОРВИ.

Ранее министр образования Нижегородской области Сергей Злобин прокомментировал ситуацию с введением карантинных мероприятий в школах. 

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