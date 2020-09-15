В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с карантинными мероприятиями в школах

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Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин прокомментировал ситуацию с введением карантинных мероприятий в школах. По его словам, такие мероприятия введены в 41 школе.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с карантинными мероприятиями в школах
  • РИА Новости

«На карантин закрыты 28 классов в 24 школах Нижегородской области. Ещё две школы закрыты на карантин полностью — №6 в городе Выксе и школа в селе Вареж Павловского района. В общей сложности карантин будет действовать в 88 классах образовательных учреждений, расположенных в самом Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Урене, а также в Лукояновском, Сергачском и других районах», — цитирует министра kp.ru.

Одновременно с этим карантин вводится в 23 группах 21 детского сада Нижегородской области.

В частности, закрыты на карантин группы в Нижнем Новгороде, Сарове, Арзамасе, на Бору и в других районах.

Как сообщал ранее портал «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.

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