Вирусолог прокомментировал данные о числе ошибочных тестов на коронавирус

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Вирусолог профессор Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал данные о числе ошибочных тестов на коронавирус.
Вирусолог прокомментировал данные о числе ошибочных тестов на коронавирус
  • Reuters

«Забор пробы требует всё-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, поскольку количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода.

Как отметил Альтштейн, если результат положительный, то в подавляющем большинстве случаев он верный.

«Убедиться в точности теста помогут клинические симптомы. Если у человека нет симптомов и результат теста отрицательный, то с высокой вероятностью у него нет коронавируса», — добавил эксперт.

Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских в беседе с URA.RU рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.

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