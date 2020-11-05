Вирусолог прокомментировал данные о числе ошибочных тестов на коронавирус
- Reuters
«Забор пробы требует всё-таки какого-то обучения лаборанта. Можно слишком деликатно брать эту пробу, и тогда она будет неполноценной», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, даже если правильно взять пробу, какой-то процент тестов даст отрицательный результат, поскольку количество нуклеиновой кислоты в мазке может быть ниже возможностей метода.
Как отметил Альтштейн, если результат положительный, то в подавляющем большинстве случаев он верный.
«Убедиться в точности теста помогут клинические симптомы. Если у человека нет симптомов и результат теста отрицательный, то с высокой вероятностью у него нет коронавируса», — добавил эксперт.
Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских в беседе с URA.RU рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.