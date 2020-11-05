Подмосковная поликлиника начала диагностировать меланому по системе «Паспорт кожи»

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В поликлинике № 1 при областной больнице в подмосковном Одинцове запустили отделение функциональной диагностики.
Подмосковная поликлиника начала диагностировать меланому по системе «Паспорт кожи»
  • © Игорь Подгорный
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В частности, в медучреждении внедрили систему проверки родинок «Паспорт кожи». Аппарат оценивает риск развития меланомы.

«Поликлиники сегодня и всегда имеют архиважное значение для всех нас. Если врач уже здесь дал профессиональную, грамотную рекомендацию, ты можешь избежать госпитализации и можешь начать получать лечение с самых первых симптомов. Это значит, что и болезнь будет протекать в более лёгкой форме», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее URA.RU сообщало, что в сургутской больнице увеличили коечный фонд для пациентов с COVID-19.

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