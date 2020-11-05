В Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Челябинской области зафиксировали 179 случаев коронавируса за сутки, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает URA.RU.

С начала пандемии выявлено 21 142 заболевших. В настоящее время лечение проходят 5006.

Выздоровел за последние 24 часа 51 пациент, всего — 15 423.

Также стало известно, что в Омской области выявили ещё 211 случаев COVID-19, передаёт gorod55.ru со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общее число заболевших достигло 16 801. С начала пандемии выздоровели 11 894 человека.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.