В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали 199 случаев коронавируса, заявили в региональном оперативном штабе.
В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию — 103,82%», — сказали в оперштабе.

За последние 24 часа выздоровел 81 пациент, за весь период пандемии — 24 611.

Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 217 заболевших за сутки. Их общее число достигло 21 386, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписан 351 человек, всего — 18 712.

Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.

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