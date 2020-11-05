В ХМАО прокомментировали ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Наличие свободного коечного фонда с учётом запланированных к развертыванию — 103,82%», — сказали в оперштабе.
За последние 24 часа выздоровел 81 пациент, за весь период пандемии — 24 611.
Также стало известно, что в Волгоградской области выявили 217 заболевших за сутки. Их общее число достигло 21 386, передаёт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Выписан 351 человек, всего — 18 712.
Ранее кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие поверхности могут представлять опасность во время пандемии.