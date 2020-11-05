Глава Рослесхоза прокомментировал ситуацию с вывозом необработанной древесины

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко сообщил, что в настоящее время проект запрета на вывоз за рубеж необработанной или грубообработанной древесины разрабатывают Минэкономразвития, Минпромторг и другие ведомства.

На вопрос, как будет функционировать деревообрабатывающая отрасль в Карелии, где 77% берёзового баланса идёт на экспорт в необработанном виде, Сергей Аноприенко ответил «Российской газете».

«Если речь идёт о карельской берёзе, то её заготовка запрещена. По всей видимости, речь об обычной берёзе. По нашим данным, её в прошлом году в Карелии было заготовлено более миллиона кубометров, или 14% от общего объёма по региону. Замечание относительно необходимости увеличения перерабатывающих предприятий ценное. Этот вопрос находится в зоне ответственности Минпромторга, Минэкономразвития, других ведомств. Мы, со своей стороны, готовы подключиться и рассмотреть его во взаимодействии с коллегами», — сказал Аноприенко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.