Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

Президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

По его словам, незаконные рубки — застарелая проблема.

Ранее Путин заявил, что в лесной отрасли России необходимо выстроить эффективную вертикаль управления и разработать новые подходы к борьбе с вырубками леса.