Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов
- РИА Новости
«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или, грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
По его словам, незаконные рубки — застарелая проблема.
Ранее Путин заявил, что в лесной отрасли России необходимо выстроить эффективную вертикаль управления и разработать новые подходы к борьбе с вырубками леса.