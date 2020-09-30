Путин призвал внедрить эффективные методы борьбы с вырубками леса

В лесной отрасли России необходимо выстроить эффективную вертикаль управления и разработать новые подходы к борьбе с вырубками леса, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития отрасли в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что в лесной отрасли остаётся много системных проблем.

«В большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов... Применяются так называемые экстенсивные модели, когда вырубки в основном ведутся сплошным способом, причём зачастую на низком технологическом уровне, если не сказать варварски, и полностью игнорируется задача восстановления лесов», — отметил российский лидер.

Он также призвал разработать качественно новые, системные и результативные подходы к борьбе с незаконными вырубками леса.

«Максимально решительно и с учётом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе. Последовательно, я бы даже сказал жёстко, заниматься декриминализацией отрасли. То, что там происходит, вообще ни в какие ворота не лезет... Нужно повышать качество государственного лесного надзора», — подчеркнул Путин.

В апреле Путин поддержал ужесточение наказания в отношении лиц, которые устраивают пожары, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.